Сколько потребуется коробок чтобы разложить 38 шекербуры по 8 штук в каждую коробк??
Математика
Сколько потребуется коробок чтобы разложить 38 шекербуры по 8 штук в каждую коробк??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38:8=4,75 Вообщем 5 коробок нужно
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