Сравните методы борьбы коммунистических режимов с рабочим движением в 1956, 1976 и 1981 гг. Как менялись эти методы?

Гость: Гость:

1) 1956 г. – г. Познань (Польша), восстание рабочих, возмущенными тяжелыми условиями жизни. Итог: расстрел демонстрации войсками. 2) 1976 г. – Польша, очередное волнение рабочих. Итог: арест «зачинщиков». 3) 1981 г. – Польша, после повышения цен на мясо, снова вспыхнули рабочие волнения. Итог: введение военного положения, арест активистов и лидеров оппозиции, подавление рабочих выступлений силой.