В сосуде 72 л воды. в него за 1 мин вливается 8 л воды.через х мин воды в сосуде стало V??. 1)задайте функцию v=f(x) формулой . 2) Найдите значение функции f(15) (20)

Математика

В сосуде 72 л воды. в него за 1 мин вливается 8 л воды.через х мин воды в сосуде стало V??. 1)задайте функцию v=f(x) формулой . 2) Найдите значение функции f(15) (20)

Автор: Гость