В сосуде 72 л воды. в него за 1 мин вливается 8 л воды.через х мин воды в сосуде стало V??. 1)задайте функцию v=f(x) формулой . 2) Найдите значение функции f(15) (20)
Математика
В сосуде 72 л воды. в него за 1 мин вливается 8 л воды.через х мин воды в сосуде стало V??. 1)задайте функцию v=f(x) формулой . 2) Найдите значение функции f(15) (20)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=f(x)=72+8x f(15)=72+8*15=192 f(20)=72+8*20=232
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