В сосуде объемом V 1 находится газ массой m 1г при температуре 27 и под довлением 0,125 МПа . Определите молчрную массу
Физика
В сосуде объемом V 1 находится газ массой m 1г при температуре 27 и под довлением 0,125 МПа . Определите молчрную массу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДаноV=10^-3 м³ m=10^-3 кг P=1.25*10^5 Па Т=300 К м-? PV=mRT/м м=mRT/PV м=10^-3*8.31*10^3*300/1.25*10^5*10^-3 м=19,44 кг/моль
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