В сосуде объемом V 1 находится газ массой m 1г при температуре 27 и под довлением 0,125 МПа . Определите молчрную массу

Физика

В сосуде объемом V 1 находится газ массой m 1г при температуре 27 и под довлением 0,125 МПа . Определите молчрную массу

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