В спортивной секции 43 спортсмена.Из них 19 многоборцев,а спортсменов,занимающихся бегом,на 4 больше,чем прыгунов.Сколько бегунов в секции ? Как решить с помощью уравнения?
Математика
В спортивной секции 43 спортсмена.Из них 19 многоборцев,а спортсменов,занимающихся бегом,на 4 больше,чем прыгунов.Сколько бегунов в секции ? Как решить с помощью уравнения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
43 -икс +=? отвечайте сами думаю все правильно
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