В спортивной секции 43 спортсмена.Из них 19 многоборцев,а спортсменов,занимающихся бегом,на 4 больше,чем прыгунов.Сколько бегунов в секции ? Как решить с помощью уравнения?

Математика

В спортивной секции 43 спортсмена.Из них 19 многоборцев,а спортсменов,занимающихся бегом,на 4 больше,чем прыгунов.Сколько бегунов в секции ? Как решить с помощью уравнения?

Автор: Гость