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Уравнение дробей !! 1) x + 2/5 - 3/7 = 8/35 SOS
Математика
Уравнение дробей !! 1) x + 2/5 - 3/7 = 8/35 SOS
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