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Найди и исправь ошибки 24:5=5(ост1)
Математика
Найди и исправь ошибки 24:5=5(ост1)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:5=4(остаток4))))))
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