Найди и исправь ошибки 24:5=5(ост1)

Математика
Найди и исправь ошибки 24:5=5(ост1)
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Автор: Гость
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Гость:
24:5=4(остаток4))))))
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