В спортивном зале находилось 16 учеников.они разделились на 2 равные группы.Затем из первой группы во вторую перешло 4 ученика.во сколько раз во второй группе учеников стало больше чем в первой
Математика
В спортивном зале находилось 16 учеников.они разделились на 2 равные группы.Затем из первой группы во вторую перешло 4 ученика.во сколько раз во второй группе учеников стало больше чем в первой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)16/2=8 2)8-4=4 3)8+4=12 4)12/4=3(раза)во столько во второй группе больше. ответ:в 3 раза
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