В спортивном зале находилось 16 учеников.они разделились на 2 равные группы.Затем из первой группы во вторую перешло 4 ученика.во сколько раз во второй группе учеников стало больше чем в первой

Математика

В спортивном зале находилось 16 учеников.они разделились на 2 равные группы.Затем из первой группы во вторую перешло 4 ученика.во сколько раз во второй группе учеников стало больше чем в первой

Автор: Гость