По 2 предложения на каждую схему.

Русский язык
По 2 предложения на каждую схему.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Трава, покрывшаяся инеем, блестит на солнцем. 2)Покрасневший от стыда мальчик бежал домой. 3)Мама, приготовив обед и убравшись в доме, пошла на работу. 4)не могу придумать
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