Отрезки AC и BD точкой пересечения делятся пополам . Докожите ,что треугольник ABC РАВЕН треугольнику CDA

Геометрия
Отрезки AC и BD точкой пересечения делятся пополам . Докожите ,что треугольник ABC РАВЕН треугольнику CDA
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Рекпеееееееееееееееееее
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