Из текста паучки лётчики выпиши слова с пропущенными орфограммами

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Из текста паучки лётчики выпиши слова с пропущенными орфограммами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ногами ноги, крыльев-мягкий знак показатель мягкости,травой-травы,лапами-окончание творительного падежа, посадка-посадит.
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