Установите последовательность климатических зон в направлении от вершины горы д?? её подножия в условия тропиков:1)тайга2)снега3)дождевой тропический лес4)тундра5)лес с умеренной полосы
Биология
Установите последовательность климатических зон в направлении от вершины горы д?? её подножия в условия тропиков:1)тайга2)снега3)дождевой тропический лес4)тундра5)лес с умеренной полосы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) если это тропический пояс, то это климатическая зона Земли 2) 23,5 градусов от полярного круга 4) часть поверхности земли, которые ограничеваюся тропиками и полярным кругом, которые различаются при условиях освещенности. когда солнце находится в зените, при этом наблюдается продолжительность дня и тепловые условия. 5) тропический пояс - 2 р в год, на самих тропиках 1 р/год полярный пояс - от полярного круга до полюсов на каждом полушарии , их называют полярным днем и полярной понью умеренные пояса - в северном и южном полушарии Солнца в зените не бывает , поэтому полярных дней и ночей нет 6) 2 суток
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