Что 5 тысяч лет назад у шумеров уже была цивилизация
История
Что 5 тысяч лет назад у шумеров уже была цивилизация
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да Что 5 тысяч лет назад у шумеров уже была цивилизация
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