Срочно помогите!!! проверочное слово нездоровый недалеко небольшой невеселый неб??гатый нежность неаккуратный негромко неправда
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Срочно помогите!!! проверочное слово нездоровый недалеко небольшой невеселый неб??гатый нежность неаккуратный негромко неправда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дАль, бОльший, вЕсело, нЕжен, не/ громко , не/ аккуратный , не/ здоровый, не/ правда
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