За 1ч поезд проехал 65 км. сколько километров пойдет этот поезд если будет двигатьс?? также за 2ч за 5ч
Математика
За 1ч поезд проехал 65 км. сколько километров пойдет этот поезд если будет двигатьс?? также за 2ч за 5ч
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