За 1ч поезд проехал 65 км. сколько километров пойдет этот поезд если будет двигатьс?? также за 2ч за 5ч

Математика
За 1ч поезд проехал 65 км. сколько километров пойдет этот поезд если будет двигатьс?? также за 2ч за 5ч
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
625 ответ .............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Что 5 тысяч лет назад у шумеров уже была цивилизация
Ответить
Русский язык
Срочно помогите!!! проверочное слово нездоровый недалеко небольшой невеселый неб??гатый нежность неаккуратный негромко неправда
Ответить
Математика
Сколько детей в классе если все в классе играют 14 детей на фортопеано ,11 детей на г??таре 6 детей играют на гитаре и фортопеано сколько детей в к...
Ответить
Математика
Поиогите пожалуйста заранее спасибо номер 101 а) и б)
Ответить
Математика
Решите задачу и напешите условие 1)диаметрлуны 3476км. вичесли длину экватора луны 2)диаметер основания юрты равен 8м. найдите площять основани...
Ответить