Решите пример дробь -1/7-0,4
Математика
Решите пример дробь -1/7-0,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3/5-4/15=5/15 2)1/2-1/3=1/6 3)5/15*1/6=10/30*5/30=10/120
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