Уравнения,помоги пожалуйста2:(5х-2)=57
Математика
Уравнения,помоги пожалуйста2:(5х-2)=57
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/5x=5/7+2 2/5x=5/7+14/7 2/5X=19/7 X=19/7*5/2=95/14
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