Территория зоопарка разбита на 12 участков квадратной формы разделить зоопарк на 4 одинаковые части так чтобы в каждой из них был сокращенные участок

Математика
Территория зоопарка разбита на 12 участков квадратной формы разделить зоопарк на 4 одинаковые части так чтобы в каждой из них был сокращенные участок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Представь,что зоопарк 12 клеточек,чтобы разделить этот зоопарк на 4 одинаковые части,то надо 12:4=3 получится,что тебе надо закрасить по 3квадратика)
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