Территория зоопарка разбита на 12 участков квадратной формы разделить зоопарк на 4 одинаковые части так чтобы в каждой из них был сокращенные участок

Математика

Территория зоопарка разбита на 12 участков квадратной формы разделить зоопарк на 4 одинаковые части так чтобы в каждой из них был сокращенные участок

Автор: Гость