В стае Акелы было 110 волков и волчиц, причём волков было на 36 больше чем волчиц . Сколько волков было в стае Акелы .Сколько волчиц
Математика
В стае Акелы было 110 волков и волчиц, причём волков было на 36 больше чем волчиц . Сколько волков было в стае Акелы .Сколько волчиц
Ответ(ы):
Гость:
Это по действиям 1)(110-36):2=37(волчиц)всего было 2)37+36=73(волков)было всего. Это уравнением х волчиц х+36 волков х+х+36 = 110 2х= 110-36 2х=74 х=37 волчиц 37 + 36 = 73 волка 37 + 73 = 110.
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