В стае Акелы было 110 волков и волчиц, причём волков было на 36 больше чем волчиц . Сколько волков было в стае Акелы .Сколько волчиц

Математика

В стае Акелы было 110 волков и волчиц, причём волков было на 36 больше чем волчиц . Сколько волков было в стае Акелы .Сколько волчиц

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