В старину Русь торговала со многими странами мягкой рухлядью,большая часть котор??й поступала из Сибири.Это... а) валенки б) пушнина в)золото г) чёрная икра д) шерсть

Окружающий мир

В старину Русь торговала со многими странами мягкой рухлядью,большая часть котор??й поступала из Сибири.Это... а) валенки б) пушнина в)золото г) чёрная икра д) шерсть

Автор: Гость