В старину Русь торговала со многими странами мягкой рухлядью,большая часть котор??й поступала из Сибири.Это... а) валенки б) пушнина в)золото г) чёрная икра д) шерсть

Окружающий мир
В старину Русь торговала со многими странами мягкой рухлядью,большая часть котор??й поступала из Сибири.Это... а) валенки б) пушнина в)золото г) чёрная икра д) шерсть
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Автор: Гость
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Гость:
Пушнина вот так то ☺☺☺☺☺☺☺☺
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