В старину Русь торговала со многими странами мягкой рухлядью,большая часть котор??й поступала из Сибири.Это... а) валенки б) пушнина в)золото г) чёрная икра д) шерсть
Окружающий мир
В старину Русь торговала со многими странами мягкой рухлядью,большая часть котор??й поступала из Сибири.Это... а) валенки б) пушнина в)золото г) чёрная икра д) шерсть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пушнина вот так то ☺☺☺☺☺☺☺☺
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