В стране Калифорнии насчитывается 76млн.человек в трудоспособном возрасте.Из них 30 млн не работают и не ищут работу(домохозяйки,инвалиды,пенсионеры,студенты,бездомные бродяги).В стране Калифорнии 4млн 600тыс человек безработны...

Обществознание
В стране Калифорнии насчитывается 76млн.человек в трудоспособном возрасте.Из них 30 млн не работают и не ищут работу(домохозяйки,инвалиды,пенсионеры,студенты,бездомные бродяги).В стране Калифорнии 4млн 600тыс человек безработных и 1 млн человек-работники,занятые неполный рабочий день и желающие работать полный рабочий день. Определите уровень безработицы в стране
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За безработных мы считаем только тех, кто составляет 4млн 600тыс. Что составляет 5.98% от всего числа жителей.  Ответ: безработица составляет 6%(5.98)
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