В стране Калифорнии насчитывается 76млн.человек в трудоспособном возрасте.Из них 30 млн не работают и не ищут работу(домохозяйки,инвалиды,пенсионеры,студенты,бездомные бродяги).В стране Калифорнии 4млн 600тыс человек безработны...

Обществознание

В стране Калифорнии насчитывается 76млн.человек в трудоспособном возрасте.Из них 30 млн не работают и не ищут работу(домохозяйки,инвалиды,пенсионеры,студенты,бездомные бродяги).В стране Калифорнии 4млн 600тыс человек безработных и 1 млн человек-работники,занятые неполный рабочий день и желающие работать полный рабочий день. Определите уровень безработицы в стране

Автор: Гость