В связи с чем условия жизни водоемах более постоянной чем на поверхности земли

Биология
В связи с чем условия жизни водоемах более постоянной чем на поверхности земли
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В связи с тем, что изменения окружающий среды в водоеме менее ощутимы. Температура на определенных глубинах не меняется, никаких катаклизмов внутри водной среды не происходит, в то время как на земной поверхности, любой катаклизм сказывается на окружающей среде.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составьте сумму выражений -5.2-m и m+6.8 Упростите.
Ответить
Биология
Какие органы чувств развиты у рыб
Ответить
Математика
Помагите пожалуйста ребята номер2
Ответить
История
В приведенном списке обведите слова относящиеся к описанию древнерусского город?? и составьте с ними предложение. Ратуша, детинец, базар, торг, ...
Ответить
Математика
За 22 пачки печенья заплатили 480 руб. сколько стоят 11 таких пачек? сколько стоят 55 таких пачек !
Ответить