В связи с чем условия жизни водоемах более постоянной чем на поверхности земли
Биология
В связи с чем условия жизни водоемах более постоянной чем на поверхности земли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В связи с тем, что изменения окружающий среды в водоеме менее ощутимы. Температура на определенных глубинах не меняется, никаких катаклизмов внутри водной среды не происходит, в то время как на земной поверхности, любой катаклизм сказывается на окружающей среде.
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