В связи с чем условия жизни водоемах более постоянной чем на поверхности земли

Гость: Гость:

В связи с тем, что изменения окружающий среды в водоеме менее ощутимы. Температура на определенных глубинах не меняется, никаких катаклизмов внутри водной среды не происходит, в то время как на земной поверхности, любой катаклизм сказывается на окружающей среде.