Какие органы чувств развиты у рыб
Биология
Какие органы чувств развиты у рыб
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Органы зрения - глаза, обоняния - обонятельные мешки, осязания - рецепторы кожи, орган слуха - внутреннее ухо, боковая линия - орган сейсмосенсорного чувства
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