Помогите с 651 , 656

Математика
Помогите с 651 , 656
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200×6/10=120 га - картофель 200×3/10=60 га - лук 200-(120+60)=20 га - осталось (а где 656 задача?)
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