Написать сочинение-миниатюру 2 Добрый человек в моём понимании. Помогите срочно, оценка решающая..

Гость: Гость:

Добрый человек, в моем понимании, это тот, кто готов совершать бескорыстные поступки для других людей, человек разделяющий и горе и радость вместе с любым другим человеком, даже посторонним, добрые люди встречаются очень редко, потому как в современном мире общество почти что растратило все свои хорошие качества. Надеюсь направление мысли смог передать