Написать сочинение-миниатюру 2 Добрый человек в моём понимании. Помогите срочно, оценка решающая..
Литература
Написать сочинение-миниатюру 2 Добрый человек в моём понимании. Помогите срочно, оценка решающая..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добрый человек, в моем понимании, это тот, кто готов совершать бескорыстные поступки для других людей, человек разделяющий и горе и радость вместе с любым другим человеком, даже посторонним, добрые люди встречаются очень редко, потому как в современном мире общество почти что растратило все свои хорошие качества. Надеюсь направление мысли смог передать
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