Масса гуся 5 кг.Какова масса 4 таких гусей?Составь обратные задачи. И напишите кра??кое условие и решение пожайлуста..
Математика
Масса гуся 5 кг.Какова масса 4 таких гусей?Составь обратные задачи. И напишите кра??кое условие и решение пожайлуста..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гусь-5 кг. 4 гуся-? кг 5*4=20 Ответ:20 кг весят 4 гуся.
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