Які позитивні риси має софійка ? Русалонька із 7в
Литература
Які позитивні риси має софійка ? Русалонька із 7в
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Софійка має такі позитивні риси: Вона добра, чуйна, чесна, красива, смілива або відважна, а ще мила, доброзичлива, ввічлива, вихована, дружня.
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