Напишите пожалуйста на английском русскими буквами

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МАЙ ХАРТС ИН ДЕ ХАЙЛЭНДС, МАЙ ХАРТ ИЗ НОТ ХИР, МАЙ ХАРТС ИН ДЕ ХАЙЛЭНДС Э ЧЕЙСИНГ ЗЭ ДИР, Э ЧЭЙСИНГ ДЭ ВАЙЛД ДИР ЭНД ФОЛОВИНГ ДЭ РО - МАЙ ХАРТС ИН ДЭ ХАЙЛЕНДС ВЕРЕВЕР АЙ ГО ! ФЭАВЕЛ ТУ ЗЭ ХАЙЛАНДС, ФЭАВЕЛ ТУ ДЭ НОРС ДЭ БЁРФПЛЭЙС ОФ ВАЛОР, ДЭ КАНТРИ ОФ ВОРФ! ВЭРЕВЕР АЙ ВАНДЕР, ВЕРЭВЕР АЙ РОУ, ДЭ ХИЛЛС ОФ ДЕ ХАЙЛАНДС ФОР ЭВЕР АЙ ЛАВ. ФЭАВЕЛ ТУ ЗЭ МАУНТИНЗ НАЙ КАВЕРД ВИЗ СНОУ ФЭАВЕЛ ТУ ЗЭ СТРАТС ЭНД ГРИН ВАЛЛЕЙС БЕЛОУ ФЭАВЕЛ ТУ ЗЭ ФОРЕСТС ЭНД ВАЙЛДХЭНГИНГ ВУДС ФЭАВЕЛ ТУ ЗЭ ТОРРЕНТС ФНД ЛОНГ ПУРИНГ ФЛАДС! МАЙ ХАРТС ИН ДЕ ХАЙЛЭНДС, МАЙ ХАРТ ИЗ НОТ ХИР, МАЙ ХАРТС ИН ДЕ ХАЙЛЭНДС Э ЧЕЙСИНГ ЗЭ ДИР, Э ЧЭЙСИНГ ДЭ ВАЙЛД ДИР ЭНД ФОЛОВИНГ ДЭ РО - МАЙ ХАРТС ИН ДЭ ХАЙЛЕНДС ВЕРЕВЕР АЙ ГО !