В треугольнике АВС известно, что АВ=ВС, угол АВС = 102 градусам. Найдите угол ВСА . Ответ дайте в градусах. Помогите пожалуйста в задачкой. Объясните )

Геометрия
В треугольнике АВС известно, что АВ=ВС, угол АВС = 102 градусам. Найдите угол ВСА . Ответ дайте в градусах. Помогите пожалуйста в задачкой. Объясните )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник АВС равнобедреный это значит что уголы А и С равны => 180-102=78 (сумма двух углов) 78:2=39 (угол ВСА)
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