Вычислите 2.4(степень -1) + 5(степень 0)
Алгебра
Вычислите 2.4(степень -1) + 5(степень 0)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,4^-1+5^0= (12/5)^-1+1=(5/12)^1+1=5/12+1=5цел5/12
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