На юношских соревнованиях по плаванию на 100 метров Косте осталось проплыть четвертую часть дистанции a Вите пятую часть кто из них ближе к финишу На сколько метров?

Математика

На юношских соревнованиях по плаванию на 100 метров Косте осталось проплыть четвертую часть дистанции a Вите пятую часть кто из них ближе к финишу На сколько метров?

Автор: Гость