На юношских соревнованиях по плаванию на 100 метров Косте осталось проплыть четвертую часть дистанции a Вите пятую часть кто из них ближе к финишу На сколько метров?
Математика
На юношских соревнованиях по плаванию на 100 метров Косте осталось проплыть четвертую часть дистанции a Вите пятую часть кто из них ближе к финишу На сколько метров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)100×1/4=25 м - 1/4 часть 2)100×1/5=20 м - 1/5 часть 3)25-20=5 м Ответ : к финишу ближе Витя.На 5 метров.
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