В таблице 3 приведены лишь три вопросы для сравнения но можно придумать и другие к??кой из вопросов можно использовать для сравнения этих слов 1 Как имя прилагательное согласуется с именем существительным. К какому склонению от...
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В таблице 3 приведены лишь три вопросы для сравнения но можно придумать и другие к??кой из вопросов можно использовать для сравнения этих слов 1 Как имя прилагательное согласуется с именем существительным. К какому склонению относится имя существительное .Какова роль прилагательного в предложении.изменяются ли слова по родам.
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Гость:
Все можно .................................................
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