Назовите прозвище литературного персонажа, переводимое с японского как «скоплен??е людей» или «толпа».Рассказ Приключения Гуливера

Литература
Назовите прозвище литературного персонажа, переводимое с японского как «скоплен??е людей» или «толпа».Рассказ Приключения Гуливера
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Гость:
А переводчик на что? если нет, то загрузи!
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