Сапожник должен был починить 37 пар обуви.В течение дня он починил 15 пар обуви . Ско??ько пар обуви осталось починить.Состовление задачи
Математика
Сапожник должен был починить 37 пар обуви.В течение дня он починил 15 пар обуви . Ско??ько пар обуви осталось починить.Состовление задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего-37 Сделал-15 Осталось- ? Решение: 37-15=22
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