В театр поехали 36 первоклассников и 42 второкласника из низ мальчиков было 38 сколь??о девочек поехоли в театр?

Математика

В театр поехали 36 первоклассников и 42 второкласника из низ мальчиков было 38 сколь??о девочек поехоли в театр?

Автор: Гость