В театральной кассе биле по 200 р. и по 300 р. Сколько билетов и по какой цене можно купить на 1800?

Математика

В театральной кассе биле по 200 р. и по 300 р. Сколько билетов и по какой цене можно купить на 1800?

Автор: Гость