В театральной кассе биле по 200 р. и по 300 р. Сколько билетов и по какой цене можно купить на 1800?
Математика
В театральной кассе биле по 200 р. и по 300 р. Сколько билетов и по какой цене можно купить на 1800?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1800 : 200 = 900 ( по 200 р) 2)1800 : 300 =600 (по 300 р) ответ: 900 билетов можно купить по 200 р. 600 б по 300 р
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