В театральной студии занимаются мальчики и девочки. Отношение числа мальчиков к числу девочек равно 1:3. а) Сколько в студии девочек,,если мальчиков 4? б)Сколько в студии мальчиков,если девочек на 12 больше? в) Сколько в студии...
Математика
В театральной студии занимаются мальчики и девочки. Отношение числа мальчиков к числу девочек равно 1:3. а) Сколько в студии девочек,,если мальчиков 4? б)Сколько в студии мальчиков,если девочек на 12 больше? в) Сколько в студии человек,если в ней 18 девочек? г) На сколько девочек больше,чем мальчиков,если всего в студии 24 человека?Помогите пожалуйста!!!Очень нужно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть мальчиков в студии х, тогда девочек 3х. Всего детей в студии х+3х=4х а) мальчиков 4, следовательно девочек 3 * 4 = 12 б) 3х-х=12 ( находим разницу между мальчиками девочками) 2х=12 х=6 в) девочек 18, сделовательно мальчиков 18/3 = 6 г)4х=24 х=6 - мальчиков в студии 24-6 = 18 -девочек в студии. 18-6=12 Ответ: а)12 Б)6 В)6 г)12
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