В театральной студии занимаются мальчики и девочки. Отношение числа мальчиков к числу девочек равно 1:3. а) Сколько в студии девочек,,если мальчиков 4? б)Сколько в студии мальчиков,если девочек на 12 больше? в) Сколько в студии...

Математика

В театральной студии занимаются мальчики и девочки. Отношение числа мальчиков к числу девочек равно 1:3. а) Сколько в студии девочек,,если мальчиков 4? б)Сколько в студии мальчиков,если девочек на 12 больше? в) Сколько в студии человек,если в ней 18 девочек? г) На сколько девочек больше,чем мальчиков,если всего в студии 24 человека?Помогите пожалуйста!!!Очень нужно!!!

Автор: Гость