В течение какого времени тело будет падать с высоты h=11,25 м? (принять g=10 м/с в квадра??е
Физика
В течение какого времени тело будет падать с высоты h=11,25 м? (принять g=10 м/с в квадра??е
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если взять формулу x = v0t + at^2/2 a = g x = h То формула будет выглядеть следующим образом - "h = at^2/2" (v0t пропало потому что начальная скорость равна 0) 11.25 = 5t^2 t^2 = 2.25 t = 1.5 секунды
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