В тексте поэмы А С Пушкин руслан и людмила найдите несколько наречий и выпишете их в тетрадь вместе с глаголами от которых они зависят 9

Русский язык
В тексте поэмы А С Пушкин руслан и людмила найдите несколько наречий и выпишете их в тетрадь вместе с глаголами от которых они зависят 9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Встречают толпою всечасно умеет пленяет мило прижав хитро сняла прекрасно идёт направо
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