Прочитайте слова вслух проверяя себя по орфоэпическому словарику учебника соста??ьте с ними словосочетания

Русский язык
Прочитайте слова вслух проверяя себя по орфоэпическому словарику учебника соста??ьте с ними словосочетания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
длинная антена,хорошее ателье,интересное интервью,прекрасное кафе,большое купе,тяжелая сессия,быстрый темп,длинное шоссе,вкусный майонез,прогресс в работе,бутерброд с сыром,глубокий бассейн,мягкий крем,дорогой компьютер,пишется через дефис,поставил тире 
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