Значение круглых червей в природе и в жизни человека?срочно пожалуйста помогите даю50 баллов

Биология
Значение круглых червей в природе и в жизни человека?срочно пожалуйста помогите даю50 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они рыхлят почву и образуют перегной
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