Синквейн или Кластер на тему "Предложение" (Предложение в том смычле что по русскому, а не про свадьбу)

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Синквейн или Кластер на тему "Предложение" (Предложение в том смычле что по русскому, а не про свадьбу)

Автор: Гость