Синквейн или Кластер на тему "Предложение" (Предложение в том смычле что по русскому, а не про свадьбу)
Русский язык
Синквейн или Кластер на тему "Предложение" (Предложение в том смычле что по русскому, а не про свадьбу)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение Распространённое, нераспространённое Пишу, читаю, учу Мне нравиться это делать Учусь
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