Срочноо помогите!!! чему равно cos^2(pi/6)
Математика
Срочноо помогите!!! чему равно cos^2(pi/6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos (п/6) = (корень из 3) /2cos ^2 (п/6)= ((корень из 3)/2)^2=3/4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Английский язык
Помогите пожалуйста перевести на английский язык (дам за это 30 баллов баллов) Моя ??оллекция .У меня есть своя коллекця наклеек. Я её создала очен...
Математика
Помогите записать условия задачи. У коли 6 фильмов про животных и 7 фильмов-сказок .он посмотрел из них 8 фильмов. Сколько фильмов Коля еще не смот...
Другие предметы
Признаки смерти делятся на: 1. основные и второстепенные 2. основные и дополнительные 3. первичные и вторичные 4. главные и дополнительные