Признаки смерти делятся на: 1. основные и второстепенные 2. основные и дополнительные 3. первичные и вторичные 4. главные и дополнительные
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Признаки смерти делятся на: 1. основные и второстепенные 2. основные и дополнительные 3. первичные и вторичные 4. главные и дополнительные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что первичные и втоничные
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