Объясните почему газы не имеет собственной формы и постоянного объёма.
Физика
Объясните почему газы не имеет собственной формы и постоянного объёма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Газ — это состояние вещества, в котором оно не имеет собственной формы и заполняет весь предоставленный ему объем; его молекулы находятся в постоянном хаотическом движении и взаимодействуют лишь при столкновениях между собой и стенками сосуда, в котором они находятся.
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