Объясните почему газы не имеет собственной формы и постоянного объёма.

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Газ — это состояние вещества, в котором оно не имеет соб­ственной формы и заполняет весь предоставленный ему объем; его молекулы находят­ся в постоянном хаотическом движении и взаимодействуют лишь при столкновениях меж­ду собой и стенками сосуда, в котором они находятся.