10 предложений с усторевшими словами

Гость: Гость:

Всяк умен; кто сперва, кто опосля. Ест орехи, а на зипуне прорехи. Видит око, да зуб неймет. Башка чиста, так и мошна пуста. Мал золотник, да дорог. Чужие немощи не исцелят. Из пустого в порожнее переливает В добрый час молвить, в худой промолчать. Кланяться горазд, а говорить не умеет. Живем в неге, а ездим в телеге.