10 предложений с усторевшими словами

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10 предложений с усторевшими словами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всяк умен; кто сперва, кто опосля. Ест орехи, а на зипуне прорехи. Видит око, да зуб неймет. Башка чиста, так и мошна пуста. Мал золотник, да дорог. Чужие немощи не исцелят. Из пустого в порожнее переливает В добрый час молвить, в худой промолчать. Кланяться горазд, а говорить не умеет. Живем в неге, а ездим в телеге.

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