Вычислите значение алгебраической суммы: а) -25+10 б) -36-4 в)38-45 г)200+16 Вычислите знач??ния выражения: а)52-12+40-80-12-8
Математика
Вычислите значение алгебраической суммы: а) -25+10 б) -36-4 в)38-45 г)200+16 Вычислите знач??ния выражения: а)52-12+40-80-12-8
Ответ(ы) на вопрос:
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А=-15 б=-40 в=-7 г=216 а=-20
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