Переведите пожалуйста на казахский язык предложения.1.Рыбак поймал рыбку.2.К рыбаку пришел бай.3.Бай забрал рыбку у рыбака.4.Бай и Алдар Косе встретились.5Алдар Косе забрал рыбу.6.Рыбак и Алдар Косе ели рыбу.

Қазақ тiлi

Переведите пожалуйста на казахский язык предложения.1.Рыбак поймал рыбку.2.К рыбаку пришел бай.3.Бай забрал рыбку у рыбака.4.Бай и Алдар Косе встретились.5Алдар Косе забрал рыбу.6.Рыбак и Алдар Косе ели рыбу.

Автор: Гость