Переведите пожалуйста на казахский язык предложения.1.Рыбак поймал рыбку.2.К рыбаку пришел бай.3.Бай забрал рыбку у рыбака.4.Бай и Алдар Косе встретились.5Алдар Косе забрал рыбу.6.Рыбак и Алдар Косе ели рыбу.
Қазақ тiлi
Переведите пожалуйста на казахский язык предложения.1.Рыбак поймал рыбку.2.К рыбаку пришел бай.3.Бай забрал рыбку у рыбака.4.Бай и Алдар Косе встретились.5Алдар Косе забрал рыбу.6.Рыбак и Алдар Косе ели рыбу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)балыкшы балык устап алды2)Балыкшыга бай келди3)Бай балыкшыдан балыков алып кетти4)бай мен Алдар косе кездести5)Алдар косе балыкты алып кетти6)балыкшы мен Алдар косе балык жеди
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