Переведите пожалуйста на казахский язык предложения.1.Рыбак поймал рыбку.2.К рыбаку пришел бай.3.Бай забрал рыбку у рыбака.4.Бай и Алдар Косе встретились.5Алдар Косе забрал рыбу.6.Рыбак и Алдар Косе ели рыбу.

Қазақ тiлi
Переведите пожалуйста на казахский язык предложения.1.Рыбак поймал рыбку.2.К рыбаку пришел бай.3.Бай забрал рыбку у рыбака.4.Бай и Алдар Косе встретились.5Алдар Косе забрал рыбу.6.Рыбак и Алдар Косе ели рыбу.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)балыкшы балык устап алды2)Балыкшыга бай келди3)Бай балыкшыдан балыков алып кетти4)бай мен Алдар косе кездести5)Алдар косе балыкты алып кетти6)балыкшы мен Алдар косе балык жеди
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Написать уравнение диссоциации следующих веществ H2S, Na2CO3
Ответить
Русский язык
10 предложений с усторевшими словами
Ответить
Русский язык
4 слова с проверяемыми безударными гласными в корне земле,травинка,стекло,зима
Ответить
Математика
Вычислите значение алгебраической суммы: а) -25+10 б) -36-4 в)38-45 г)200+16 Вычислите знач??ния выражения: а)52-12+40-80-12-8
Ответить
Математика
Пристань А находится на расстояние 252 км вниз по течению реки от пристани Б. от А до Б моторная лодка проплывает за 14 часов а от Б до А - за 9 ча...
Ответить