Написать уравнение диссоциации следующих веществ H2S, Na2CO3
Химия
Написать уравнение диссоциации следующих веществ H2S, Na2CO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2S = 2H(+) + S(-2)Na2CO3 = 2Na(+) + CO3(-2)Диссоциация процесс обратимый.
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