Что такое строчника и я думаю что это рыба помогите

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Что такое строчника и я думаю что это рыба помогите
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Гость:
Строчник - трансформатор который выдает напряжение до 30000 вольт и подаётся на монитор Нашла лишь такой ответ, на Ваш вопрос.
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